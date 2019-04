Loď by měla u vesmírné stanice začít dokovat přibližně v 15:45 našeho času, jak uvádí americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) na svém webu. U modulu Pirs v ruské části ISS má podle očekávání odborníků definitivně zakotvit v 16:25 SEČ.

Posádka stanice, kterou aktuálně tvoří Američané Anne McClainová, Christina Kochová a Nick Hague, kanadský astronaut David Saint-Jacques a dva ruští kosmonauti Alexej Ovčinin a Oleg Kononěnko (nynější velitel ISS), následně musí zajistit vyložení zásilky. Jde o více než tři a půl tuny nákladu.

Live now on @NASA TV, a Russian resupply ship will blast off at 7:01am ET off on a two-orbit trip to the station. It will dock at 10:25am today loaded with 3.7 tons of crew supplies. #AskNASA | pic.twitter.com/i4brkiYZZk