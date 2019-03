fš, Novinky

Americké astronautky Anne McClainová a Christina Kochová měly 29. března absolvovat společnou pracovní směnu a pokračovat ve výměně baterií pro další pár slunečních panelů ISS. Vedení mise se po konzultaci s McClainovou a Haguem rozhodlo druhý výstup kvůli nedostupnosti vhodného druhého skafandru upravit.

Astronautka NASA Christina Kochová (uprostřed) se svými kolegy Nickem Haguem (vlevo) a Anne McClainovou na palubě ISS

FOTO: NASA

Americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA), který deklaroval, že bezpečnost astronautů je základ, tak sice musel změnit plány ohledně složení týmu, ale jinak mise zůstává taková, jak se určilo dříve – čas a úkoly se nemění.

Šest a půl hodiny dlouhá procházka

Minulý pátek vyšli z ISS Hague s McClainovou. Jejich úkolem bylo rovněž vyměnit některé staré baterie na solárních panelech stanice.

Live now on @NASA TV, astronauts Nick Hague and Christina Koch are preparing to begin the second power upgrades spacewalk at 8:20am ET today. https://t.co/Yauix4Arjy pic.twitter.com/tgbB9WVdFs — Intl. Space Station (@Space_Station) 29. března 2019

Poslední přípravy na výstup 29. března.

Nyní tento pátek mají podle NASA Hague a Kochová pracovat na druhé sadě bateriových náhrad ve stejné oblasti stanice. Výstup měl začít okolo 13:05 našeho času, došlo k němu ale nakonec o něco dříve. Jde o celkově 215. výstup do kosmu provedený členy posádky ISS.

Spacewalkers Christina Koch (@Astro_Christina) and Nick Hague (@AstroHague) are setting up their work site with the South Atlantic Ocean passing 262 miles below. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/ekKhk0OoK9 — Intl. Space Station (@Space_Station) 29. března 2019

Z vyjádření NASA na Twitteru vyplývá, že v polovině směny vše probíhalo podle očekávání.

Astronauts @Astro_Christina and @AstroHague are in the midst of conducting a 6.5 hour #spacewalk on the outside of the International @Space_Station to upgrade the orbiting outpost's power storage capacity. Watch live coverage: https://t.co/mV1bZYOkPo — NASA (@NASA) 29. března 2019

Astronauti vesmírné stanice provádějí sérii tří kosmických výstupů od 22. března do 8. dubna. Každý z nich má podle webu Space Policy Online trvat přibližně šest a půl hodiny, tím pádem i ten aktuální.

Účinnější lithium-iontové baterie

Všechny výstupy jsou součástí dlouhodobé výměny baterií, která započala v roce 2017. Úkolem je nahradit staré nikl-vodíkové baterie za novější a účinnější lithium-iontové akumulátory.

Nick Hague během svého výstupu dne 22. března

FOTO: NASA

Astronauti celkem vymění 12 starých baterií za šest novějších. Baterie uchovávají energii ze solárních panelů a pomáhají zásobovat stanici, když se zrovna nachází na noční straně Země.

Staré baterie sloužily skoro 12 let, ty nové mají vydržet až do konce životnosti stanice, ať už se její provoz ukončí v roce 2025, nebo třeba až 2032. Podle Milana Halouska z České kosmické kanceláře je nejpravděpodobnější, že bez ohledu na záměry administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa bude ISS nad našimi hlavami létat určitě déle než do roku 2028.

Vesmírné selfie astronautky Anne McClainové z 22. března

FOTO: NASA

McClainová, která teď zůstává na palubě, se ale během svého nynějšího pobytu na orbitálním komplexu ven přece jen ještě jednou podívá. Při třetí naplánované pracovní směně vně ISS dne 8. dubna ji bude doprovázet kanadský astronaut David Saint-Jacques.

A v květnu do otevřeného vesmíru vystoupí též dvojice ruských kosmonautů, Alexej Ovčinin a Oleg Kononěnko – ten je aktuálně i velitelem ISS.