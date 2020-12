Rybí polévka: Recepty na tradiční i netradiční variace

Knedlíčky: Uvařeného kapra z polévky zbavíme kůže a obereme maso. Dáme ho do mixéru, přidáme sůl, pepř, vajíčko, smetanu, citronovou šťávu a nastrouhanou kůru, kopr a strouhanku. Rozmixujeme do hladké hmoty, vytvarujeme knedlíčky a uvaříme je ve vroucí polévce.

Zeleninu rozdělíme tak, abychom měli jak na vývar, tak na vložku do polévky.

Vše pomalu dusíme, přidáme badyán a pokračujeme až do doby, kdy má základ krásně žlutou barvu, tuk se viditelně odděluje a dochází k velice mírnému smažení (cca po 10-15 minutách).

Poté scedíme, vývar později taktéž použijeme do polévky. Vnitřnosti pokrájíme na menší kousky (cca 1 x 1 cm).

Příprava tzv. vložky. Vše vložíme do malého hrnce, přidáme studenou vodu a pozvolna přivedeme k varu. V průběhu sbíráme pěnu, která se tvoří. Vaříme asi půl hodiny.

Nejprve si připravíme vývar. Kapří hlavu a kostru propláchneme studenou vodou, vložíme do hrnce, přilijeme vodu a pozvolna přivedeme k varu.

Stáhneme oheň na třetinu, vývar osolíme, přidáme koření a vaříme nezakryté na mírném ohni 30 minut. Poté vývar scedíme přes jemné síto do čisté nádoby.

Z hlavy odstraníme oči a žábry, důkladně ji spolu se skeletem a rybím ořezem opláchneme ve studené vodě, vložíme do hrnce, vlijeme tolik studené vody, aby o 2 cm přesahovala rybí části, a přivedeme k varu. Naběračkou sebereme pěnu, která se vytvoří na hladině, a vyhodíme ji.

Vnitřnosti můžete do polévky také orestovat – získá tak silnější chuť. Na středním ohni v nepřilnavé pánvi zpěníte 30 g másla. Vložíte mlíčí a jikry pokrájené na kousky, stáhnete oheň na třetinu a orestujete je ze všech stran do zlatova během cca 6 minut. Dochutíte solí a špetkou čerstvě mletého pepře. Vložíte do hotové polévky.