Bramborový salát

Nejprve připravíme majonézu: Tyčovým mixérem spojíme žloutky, hořčici, pivo, pepř, kmín, sůl a citron, a potom postupně přidáváme olej a šleháme do požadované konzistence majonézy.

Poté dobře umyjeme brambory pod studenou vodou a uvaříme do měkka v osolené vodě, do které jsme přidali divoké koření a větvičku rozmarýnu. Necháme vychladnout, oloupeme a nakrájíme na větší kostky. My jsme použili brambory Grenaille, tak jsme nemuseli loupat a jen jsme je rozpůlili.