Koření, které neodmyslitelně patří k vánočním svátkům

Co to tak krásně voní ve sklenici svařeného vína? Je to hřebíček, usušený kalich s poupětem z rostliny hřebíčkovec kořenný. Dodá neopakovatelné aroma nejen svařáku, ale i tradičním pracnám a perníčkům. Můžeme ho použít na ozdobu vánočních dekorací (kdo by neznal pomeranče se zapíchanými hřebíčky) i do dalších horkých nápojů.