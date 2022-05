Žoldnéřům z Maroka a Británie hrozí na Donbasu trest smrti

Dokumentace byla předána soudu k posouzení, zda se dotyční dopustili válečných zločinů. Hrozí jim za to tresty smrti.

Rusko přesouvá do Běloruska raketové komplexy a žoldnéře, tvrdí Ukrajina

Ukrajina vyzvala v březnu cizince, kteří chtějí pomoci, aby se přihlásili do její cizinecké legie; první přijeli na Ukrajinu v březnu. Rusko tehdy uvedlo, že se zahraničními žoldnéři nebude jednat jako se zajatci, ale že je postaví před vojenský soud. O vstup do legie měli zájem i Češi, do bojů se chtěli zapojit i britští veteráni z Afghánistánu.