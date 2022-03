Zelenskyj v britské sněmovně parafrázoval Churchilla

Budeme bojovat až do konce - na moři, ve vzduchu, budeme pokračovat v boji o naši zemi, ať to stojí cokoliv. Budeme bojovat v lesích, na polích, na pobřežích, v ulicích.

„Nevzdáme se a neprohrajeme. Budeme bojovat až do konce - na moři, ve vzduchu, budeme pokračovat v boji o naši zemi, ať to stojí cokoliv. Budeme bojovat v lesích, na polích, na pobřežích, v ulicích,“ parafrázoval Churchilla Zelenskyj.

Budeme bojovat až do konce, řekl Zelenskyj v projevu k britským poslancům

„Nechtěli jsme tuto válku. Nechtěli jsme přijít o to, co máme, co je naše, o Ukrajinu. Stejně jako jste vy kdysi nechtěli přijít o svou zemi, když nacisté začali bojovat a vy jste museli Británii bránit,“ připomněl Zelenskyj historii.