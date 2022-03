Zelenskyj pro ČT: Dokud žijeme, ultimátum nepřijmeme

„Jediným řešením bude referendum. Já jsem ochoten přistoupit na cokoliv spolu se svým lidem,” prohlásil Zelenskyj. Domluvit se na řešení „přechodně okupovaných území” bude podle ukrajinského prezidenta „delší proces do kterého se zapojí parlament i ukrajinský lid”, řekl Zelenskyj.

„Musíme vědět, za jakou cenu přijmout kompromis. My se nemůžeme vzdát ani pídě naší půdy. Musíme udělat vše, aby se Krym a Donbas mohly vrátit,” řekl Zelenskyj. Podle ukrajinského prezidenta by ani Rusko nemělo pronášet tvrdá ultimáta. „Ultimátum není věc, kterou bude Ukrajina plnit.”

V rozhovoru ukrajinský prezident ocenil i statečnost trojice premiérů, kteří přijeli do Kyjeva vyjádřit Ukrajincům podporu. Ocenil, že to byla jejich iniciativa a nikdo je o to nežádal.