Zelenskyj poslal Radě bezpečnosti otřesné video. Nejdřív ho nepustili

Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja po zhlédnutí videa pravil, že svět vidí jen to, co Ukrajina chce vidět. Masakr v Buči opět zpochybnil a uvedl, že ukrajinští vojáci mrtvá těla nainscenovali. Analýza satelitních snímků, kterou provedl server The New York Times, toto tvrzení vyvrací.