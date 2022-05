Zelenská: Žiju pro chvíli, až mi manžel řekne, že je konečně po všem

Samozřejmě že jsem všechno pochopila. Řekl mi jen: ‚Začalo to.‘ Emoce to nemůžou vyjádřit, protože to je hrůza a otupělost.

Zelenskyj během rozhovoru často vtipkoval. Zmínil například, že jednou mu žena neřekla, co má na večeři, protože určitě měla něco chutnějšího než on.

Zelenská v rozhovoru zavzpomínala také na první momenty války. „Probudila jsem se do divných zvuků za oknem, asi jako všichni,“ vybavuje si. Manžela našla už v obleku, ale bez kravaty. „Samozřejmě že jsem všechno pochopila. Řekl mi jen: ‚Začalo to.‘ Emoce to nemůžou vyjádřit, protože to je hrůza a otupělost.“