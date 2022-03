Z českých firem zatím odešlo 15 procent Ukrajinců, zvažuje se amnestie pro nelegální pracovníky

Odchod zaměstnanců z Ukrajiny se dosud dotkl přibližně 60 procent firem, které odpověděly v průzkumu. "Dvě třetiny respondentů se domnívají, že náhrada je možná a žádoucí, 19 procent se domnívá, že by odcházející Ukrajince mohli nahradit zaměstnanci z jiných zemí," uvedl prezident HK Vladimír Dlouhý.

Do průzkumu se zapojilo zhruba 350 podnikatelů a firem, kteří zaměstnávají asi 6800 lidí z Ukrajiny.

Vzhledem k migračním vlnám by se lhůty udělování víz mohly podle viceprezidenta HK Radka Jakubského vyšplhat až na 100 dnů, což by bylo neúnosné. Komora proto koordinuje tyto kroky s ministerstvy vnitra a zahraničí, aby byl proces co nejrychlejší.