Z auta skákali živí a dopadali mrtví. Voják popsal korespondentovi Novinek boje u Kyjeva

Zhruba za čtvrt hodiny dorazily souřadnice a Dmitro se i se svými muži vydal na určené místo. „Jeli jsme znovu k mostu, otočili se směrem na Hostomel, jenže poblíž obchodu Fora jsme padli do pasti, kterou si pro nás nachystali,“ vzpomíná voják.

Rozpoutalo se peklo. První, co si Dmitro vybavuje z přestřelky, byl zvuk tříštěného skla jeho vozu a střepy, které mu létají do obličeje.

„Byli to záložníci, kluci, co sloužili zhruba tak 12 hodin po odvodu,“ říká a poprvé se mu nepatrně zachvěje hlas. „Z auta skákali živí a dopadli na zem mrtví,“ říká. Rezervisté zřejmě mířili na místa bojů, aby fungovali v týle a uvolnili tak ruce zkušenějším jednotkám.

Skupince se podařilo uniknout do pásu lesa, kde narazili na neznámého muže. „Okamžitě jsme ho položili obličejem dolů, protože nebylo jasné, kdo to je a co tam dělá,“ vypráví Dmitro. Ukázalo se, že mužův bratr slouží v ukrajinské armádě a vojáky, některé z nich raněné, vzal k sobě domů.