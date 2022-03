Vraťte se domů, žádá Británie své vojáky, kteří se vydali na Ukrajinu

Británie vyzvala své vojáky v aktivní službě, kteří se vydali na Ukrajinu, aby se vrátili do vlasti. Podle ministerstva obrany malý počet vojáků zřejmě neuposlechl příkazu a vydal se do východoevropské země s cílem se zapojit do zahraniční legie. Přítomnost v boji vojáků v aktivní službě by si ale Rusko mohlo mylně vyložit jako přímou účast Británie v konfliktu, dodala BBC.