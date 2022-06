Válka na Ukrajině rozhoduje o novém světovém pořádku, prohlásil Zelenskyj

Zelenskyj před 575 delegáty ze čtyř desítek zemí uvedl, že ukrajinská armáda nemá v úmyslu proniknout do Ruska. "Prosím, pamatujte, že válka se vede na našem území. Ukrajinci umírají. Nechceme ruskou zem," prohlásil.

Ukrajinská velvyslankyně v Singapuru Kateryna Zelenková zdůraznila naléhavost další mezinárodní pomoci. "Chápeme, že to zabere čas, ale čas je to, co nemáme," řekla podle Reuters.