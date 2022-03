Válka ji dohnala podruhé. Teď zůstala a bojuje

Co jste dělala, když začala válka?

Když Putin vypustil rakety z území Běloruska na Kyjev, tak jsme spali. Po výbuchu jsme s manželem vyskočili z postele. Na nebi jsem viděla jakési jiskry. Běžela jsem do dětského pokoje, kde byl vystrašený syn. Vyběhli jsme s ním na chodbu. První věc, kterou udělal můj manžel, bylo to, že šel ven a zavřel kovové okenice. Takové nemá každý. Když jsme na podzim koupili v Kyjevě dům, mysleli jsme si, že je sundáme, že je v klidném Kyjevě nebudeme potřebovat. Cítili jsme se v bezpečí a chtěli jsme, aby dům vypadal přátelsky. Teď představují takové okenice luxus. Několik dní u nás pak bydleli naši sousedé, pár s dítětem, kteří mají francouzská okna až k podlaze, ta při každém leteckém úderu cinkají. Pak z Kyjeva odjeli.

Kde hledáte při poplachu bezpečí?

Celou dobu jsme u sebe doma. Poblíž nejsou žádné kryty a metro, kde se schovávají lidé, je daleko. Údery přečkáváme na chodbě.

Už podruhé ve vašem životě na vás přímo dopadla válka. Pocházíte z východního Pervomajsku, jímž vede linie oddělující separatisty od vládních sil…

Ruská agrese trvá osm let. Podruhé jsme nuceni opouštět své domovy a utíkat, jenomže už nemáme kam. Zbývá jen málo neostřelovaných měst, která jsou přeplněná miliony běženců. Na hranicích se Slovenskem a Maďarskem jsou fronty na 40 hodin, na hranicích s Polskem na tři čtyři dny. Lidé stojí v těch frontách, aby utekli před smrtí, potřebují utéct hned, nechtějí čekat.

Ale je taky hodně lidí, kteří se rozhodli zůstat a bojovat. My jsme se rozhodli zůstat a pomáhat armádě a teritoriální obraně.

Neuvažovala jste o emi­graci?

Samozřejmě jsem přemýšlela, ale ne o emigraci, ale nad dočasným odjezdem za hranici se svým jedenáctiletým synem. Je to docela rozumné a pochopitelné řešení. Ale zatím jsem jen odvezla syna do bezpečí a sama se účastním odporu proti útoku ruských sil. I tento rozhovor je jeho součástí.

Jaké to je, když je vaše rodné město okupované separatisty, když je místo, kde jste se narodila a vyrůstala, v rukou nepřátel a částečně zničené?

Město, kde jsem se narodila, není okupované separatisty, je okupované Rusy, kteří přišli na naše území. Mají ruské občanství, i když ve své propagandě tvrdí něco jiného. A úplně to samé, co se dělo v Luhansku a Doněcku, se teď děje v Charkově, Kyjevě, Černihivu a dalších městech. Přes ruské a běloruské hranice k nám přišli občané jiných států, ruští a nyní i běloruští vojáci napadají naše města. Nejsou to separatisté, takže pozor na terminologii.

Kde nacházíte síly překonat stejnou situaci, když jste nyní pod palbou i vy sama?

Síly přicházejí samy od sebe. Působí hormony, hlavně adrenalin, a děláte, co je potřeba. Když působí adrenalin, můžete klidně běžet i po vodě, tak silný má účinek. Všechna zvířata, a člověk je také zvíře, reagují na útok jedním ze tří způsobů: bojem, strnulostí nebo útěkem. Někdo ztuhl ve svém bytě a čeká ve svém městě, někdo odjel do bezpečných míst nebo za hranici, což je taky normální. A někdo si vzal do ruky zbraň. Pomáhám bít Rusy, či, přesněji řečeno, pomáhám těm, kteří přímo bojují – fungující armáda a teritoriální obrana potřebuje kvalitní zajištění.

Kdysi jste mi říkala, že jste po útoku na Donbas trpěla psychickými problémy, posttraumatickou stresovou poruchou.

Tady jsme všichni ve stresu, to je normální reakce. A pokud se ptáte na mě osobně, tak jsem v pořádku a věnuji se práci na našem vítězství. Nepanikařím, jsem v klidu. Nejvíc pomáhá práce pro vítězství.

Je možné ukončit válku?

Aby skončila válka na Ukrajině, je potřeba, aby přestalo Rusko útočit a Putin skončil. Taky bych chtěla, aby skončila tak, že by ji už nikdo nechtěl opakovat. Mám na mysli široké a veřejné odsouzení aktivit a potrestání všech účastníků útoku na Ukrajinu. Momentálně prosím, aby svět ochránil naše nebe. Ruská vojska označují místa a pak bombardují sídliště, porodnice, nemocnice.

Existuje latinské úsloví inter arma silent musae (ve válce mlčí múzy). Souhlasíte s ním?

Dá se to tak říci, i když ta slova znějí příliš pateticky. Fyziologicky to funguje tak, že když je hlava zaneprázdněna záchranou sebe sama, druhých a země, zaměří se na to. Momentálně nepíšu žádný scénář nebo báseň, teď spolu s ostatními Ukrajinci píšu dějiny.

Ale básně píšu od devíti let až do současnosti, takže už 27 let.

Je možné hrůzy války převést do umění, nebo je něco, co se nedá vyslovit?

Objasním to na příkladu literatury. Tento druh umění využívá jazyk, signální systém, který v něčem odpovídá reálnému světu – pojmenovává předměty, které nás obklopují, a to, co se s nimi děje, a někdy vytváří svébytný svět, dá-li se to tak říci, samostatný systém vztahů. Ale vše, co vyjadřujeme pomocí jazyka, je omezeno možnostmi jazyka, který jsme během let vytvořili. Nikdy se nedá vyjádřit všechno, stejně jako nejde vše vidět a cítit, protože vnímáme jen část spektra, zatímco jiná zvířata, třeba netopýři, vnímají jiné frekvence. Literatura se vyjadřuje v rámci svých možností.