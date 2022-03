Už to není tabu. Uzavřete nebe nad Ukrajinou, vyzývají experti Bidena

Jestliže se nechceme zapojit vojensky, tak bychom se měli zasadit alespoň o to, že budeme poskytovat ochranu humanitárním aktivitám. Ta samozřejmě může vést ke konfrontaci s RU. Ale v takovém případě to bude vždy RU, kdo bude agresorem. Z naší strany je to naprosto legitimní akce