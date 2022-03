Útočíme, hlásí poprvé po sedmi dnech Ukrajinci

"Větší část našich jednotek drží své pozice a jedna z našich brigád postoupila na okraj Horlivky... Je to poprvé za sedm dní války, co naše jednotky podnikly útok v odděleném sektoru," prohlásil poradce vedoucího prezidentské kanceláře Oleksij Arestovyč. Horlivka se nachází v Doněcké oblasti na východě země, kterou si nárokují proruští separatisté.

„Dnes odpoledne (ve středu), jsme obdrželi informace o ruské vojenské koloně mířící ke Krivoj Rogu z Baštanky. Sestával z asi 800 kolových vozidel. Naši obránci okamžitě zareagovali a zabránili útočníkům vjet do Dněpropetrovské oblasti,“ napsalo její vedení na Facebooku.

Z Ukrajiny také přišla zpráva o tom, že v postupu ruských vojsk se snaží zabránit civilisté. Taková situace je podle agentury Unian hlášena z města Enerhodar a přilehlé jaderné elektrárny. Stovky lidí tam podle záběrů na sociálních sítích vyšly ke kontrolnímu stanovišti před městem, aby ruské vojáky nepustily dál. To se jim zatím podle agentury Interfax-Ukrajina podařilo. Starosta města Dmytro Orlov později popřel zprávy, že by invazní jednotky do obyvatel střílely.