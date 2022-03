USA pranýřují Rusko za slova k jaderným zbraním

„Máme koncepci národní bezpečnosti. Můžete se tam dočíst vše o důvodech použití jaderných zbraní. Mohou být použity, pokud je ohrožena sama existence naší země. V textu je uvedena řada dalších důvodů,“ řekl na dotaz, zda je přesvědčen, že prezident Vladimir Putin nepoužije jaderné zbraně v souvislosti s Ukrajinou. Mluvčí amerického ministerstva obrany John Kirby to označil „nebezpečné“. „Není to způsob, jakým by měla odpovědná jaderná mocnost jednat,“ tvrdil.

„Představitelé Pentagonu neviděli nic, co by nás vedlo k závěru, že musíme změnit naše strategické odstrašující postoje. Sledujeme to každý den, jak nejlépe umíme,“ dodal.

NATO by mohlo provést odvetu

Peskova kritizoval i bývalý americký ministr obrany Leon Panetta, který na CNN tvrdil, že „Rusko hledá možnou záminku pro použití jaderných zbraní s nízkou účinností“.

V pondělí americký list The New York Times popisoval, jak Putin, který se cítí v konfliktu s Ukrajinou zahnán do kouta, může odpálit menší taktickou jadernou zbraň, aby se pokusil získat převahu v měsíc trvající válce.

Experti listu řekli, že Putin by mohl A-zbraň odpálit nad neobydlenou oblastí či nad Severním mořem ve snaze přimět Ukrajinu ke kapitulaci a odradit NATO.