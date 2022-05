Uprchlíky z Charkova zaskočilo v Užhorodu ticho

První týdny války tak rodina prožila nedaleko Charkova, a když se situace nezlepšovala, v polovině března padlo rozhodnutí. Kateryna s dcerou Nasťou a Jehorem opustili Ukrajinu. Když po šestadvacetihodinové cestě přijeli do Užhorodu, zaskočilo je ticho.

Po týdnech bombardování to byla částečná úleva. Na Slovensko se dostali po šestihodinovém čekání na hraničním přechodu Vyšné Nemecké. Dostali jídlo a teplý čaj, pak zamířili do Michalovců. Pokračovali do Banské Bystrice, kde strávili dvě noci ve sportovní hale, a pak zamířili na horskou ubytovnu v Jasenské dolině.