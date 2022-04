Ukrajinská armáda: Cílem Rusů je dobytí Mariupolu, nebezpečí hrozí i z Běloruska

Ozbrojené síly Běloruska podle velení ukrajinské armády provádějí operační a bojovou přípravu na cvičištích po celé zemi, čtyři taktické skupiny se zapojily do úkolů na posílení ochrany ukrajinsko-běloruské hranice. Z území Běloruska Ukrajině i nadále hrozí raketové a letecké údery, dodává štáb.

Britské ministerstvo obrany s odkazem na zpravodajské informace ve své pravidelné ranní analýze uvedlo, že se ruské jednotky zcela stáhly ze severu Ukrajiny do Běloruska a do Ruska. Přinejmenším část těchto sil se přesouvá na východ Ukrajiny, aby se zapojila do bojů v Donbasu. Před plným bojovým nasazením bude velká část těchto jednotek potřebovat doplnit zásoby, což potrvá nejméně týden, uvedlo britské ministerstvo.