Ukrajinka z Lucku: Paradoxně sem víc lidí přišlo, než odešlo

„Krátce po vpádu vojsk jsme založili v Lucku komunikační centrum, kde jsem pracovala asi 20 dní. Nyní pomáhám volyňské regionální administrativě s humanitárními dodávkami, rozvážíme pomoc na místa, kde to potřebují,“ popisuje Orysja svoji činnost.

„Máme tu asi 50 tisíc uprchlíků z různých částí země, například z Charkova nebo z městeček v Kyjevské oblasti, které jsou okupací silně postižené,“ říká. „Lidé, co přišli z východu, mluví hlavně rusky, takže jsme tu pro ně připravili jazykové školy,“ doplňuje.

Asi tři týdny před zahájením invaze podstoupili obyvatelé Lucku vojenský výcvik. Charytonjuková vzpomíná, že někteří její přátelé si dělali legraci, že to je zbytečné, že nic přece nehrozí.

„Chlapi z praporu Azov a z dalších organizací nás učili, jak zacházet se zbraní, jak poskytnout lékařskou pomoc a co dělat, když na zem dopadne bomba,“ popisuje.

Právě prapor Azov – kdysi krajně nacionalistická dobrovolnická jednotka Národní gardy – bývá ruskou vládou nejčastěji zmiňován jako důkaz nacistických nálad na Ukrajině. Od vstupu do oficiálních struktur v listopadu 2014 ale prodělal jistou očistu.

Spojování Azovu s nacismem považuje Charytonjuková za ruskou propagandu. „To je součástí jejich informační války a samozřejmě to není pravda. Jsou to naši hrdinové. Teď jsou v Mariupolu, obklíčeni ruskou armádou. Azov bude za Ukrajinu bojovat do posledního ukrajinského civilisty,“ říká.