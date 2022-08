Ukrajinci věří ve vítězství

V oblasti zuřily těžké boje i v minulých dnech. Ruské a proruské síly oznámily, že získaly kontrolu nad obcí Pisky již před více než týdnem. Ukrajinští představitelé to ale i tehdy popřeli. Silně opevněné město je klíčové pro obranu Doněcké oblasti, poznamenala agentura Reuters.

V Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny mezitím ukrajinské síly ostřelováním vyřadily z provozu most u přehrady Nova Kachovka, oznámilo dnes jižní velení ukrajinské armády. Ostřelování potvrdila i správa ruských okupantů, která zároveň varovala před poškozením hráze, což by prý mohlo vést ke katastrofě. Provozovatelé přehrady uvedli místní vodní elektrárnu do nouzového provozu.