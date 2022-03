Tragédie vymytých mozků. Lidé v Rusku nevěří vlastním dětem, že je na Ukrajině ostřelují

„Když jsem slyšela první výbuchy, vyběhla jsem z domu, abych dostala psy z jejich kotců. Lidé panikařili, opouštěli auta. Strašně jsem se bála,“ říká serveru BBC. „Nechtěla jsem rodiče vystrašit, ale napřímo jsem jim řekla, že umírají civilisté a děti,“ říká. „Ale i když se o mě bojí, pořád tvrdí, že se to nejspíš stalo omylem, že by ruská armáda nikdy necílila na civilisty. Že to jsou Ukrajinci, kteří zabíjejí vlastní lidi,“ dodává.