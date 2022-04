Těžké zbraně pro Ukrajinu? Jen od těch členů NATO, kteří dávat chtějí

Lipavský by podpořil přijetí Finska do NATO

Dmytro Kuleba, ukrajinský ministr zahraničí, na Alianci tvrdě tlačil. „Přijel jsem požádat o tři věci: zbraně, zbraně a zbraně. Čím rychleji budou doručeny, tím více životů bude zachráněno. Myslím, že dohoda, kterou nabízí Ukrajina, je férová. Vy nám dodáte zbraně, my obětujeme životy a válku se podaří zvládnout,“ řekl novinářům.

Podle amerického listu The New York Times (NYT) se země NATO rozcházejí v názorech na to, jak nejlépe zvládnout další fázi konfliktu a nejisté období poté. S odvoláním na dva vysoké západní představitele NYT napsal, že země jako Polsko a pobaltské státy požadují úplný rozchod s Moskvou a chtějí srazit Rusko na kolena.