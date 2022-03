Svět čeká, jestli Rusko splatí dluh. Pokud ne, přiblíží se platební neschopnosti

Rusko by mělo ve středu vyplatit 117 milionů dolarů (2,6 miliardy Kč) jako úrok ze státních dluhopisů. Moskva už dříve upozornila, že kvůli sankcím, které na ni za její invazi na Ukrajinu uvalily západní země, možná nebude schopna peníze do zahraničí odeslat. Pokud by Rusko nezaplatilo, ocitlo by se poprvé od bolševické revoluce před více než 100 lety na pokraji platební neschopnosti u závazků vůči zahraničí.