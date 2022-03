Svědectví z Chersonu: Je to peklo, jsme v obležení

Jak to v Chersonu teď vypadá, jste v bezpečí?

Teď jsme v bytě a čekáme. Město okupují ruští vojáci, včera večer začali vykrádat obchody. Je třeba říct, že rabují nejen Rusové, ale bohužel i běžní Ukrajinci. V téhle situaci se za ně opravdu stydím. Už nemůžeme vůbec chodit ven, venku leží mrtví lidé. Jakmile člověk vyjde ven, je mrtvý. Buď ho zastřelí, nebo ho trefí nějaká bomba, byť třeba ne schválně. Ale je to, jak to je, a musíme být zavření v bytě. Schovat se můžeme maximálně do sklepa, protože bombové kryty jsou úplně plné a jsou od nás dost daleko.

Město je tedy stále pod palbou?

Ano, včera kolem jedenácté hodiny trefila nějaká raketa jeden panelák a zničila čtyři patra. My jsme byly od toho paneláku pár kilometrů, tak jsme se běžely s babičkou schovat do sklepa. Seděly jsme tam v zimě pět hodin a babička je teď z toho nachlazená. Bylo to děsivé, nejhorší hodiny mého života. Netrpím klaustrofobií, ale v tom malém prostoru se mi dělalo opravdu zle. Ta panika, která byla všude kolem, tomu také nepřidala. Po těch pěti hodinách jsme se zase vrátily nahoru, kde byla přece jenom lepší atmosféra, ačkoliv to není moc bezpečné. Bombardování je pořád slyšet.

Kam až se ruští vojáci ve městě dostali?

Rusové nejdřív obsadili most přes Dněpr, kde se strhla bitva. Z Ukrajinců přežil jediný voják. Rusové na mostě pak vztyčili svoji vlajku. Obsadili také radnici. Chtěli zajmout starostu a další místní politiky, ale nepovedlo se jim to. Dokonce po nich i stříleli, ale naštěstí to všichni přežili. Z města se nedá nijak dostat, protože ruská armáda obsadila i místní nádraží.

Co rodina a známí, jsou všichni v pořádku, jste se známými v kontaktu?

Já jsem tu jenom s babičkou, zbytek rodiny je v Česku a pochopitelně šílí, strašně se o nás bojí. Píšeme si každých deset minut. My tady máme jenom sousedku, která nás chodí navštěvovat.

Fungují v Chersonu základní služby jako elektřina, voda, jsou otevřené obchody?

Voda a elektřina díky bohu fungují a doufáme, že budou fungovat i dál. Co se týče obchodů, tak ty nefungují vůbec, všechny jsou zavřené, protože situace ve městě je nebezpečná.

Když nejsou otevřené obchody, na jak dlouho jste tedy ještě zásobené?

Upřímně nevím, nejspíš maximálně na tři dny. Co bude pak, to nemám tušení.

Jak ve městě fungují bezpečnostní složky jako policie, hasiči, záchranáři?

Ano, policie jakžtakž funguje, hasiči také. Jak fungují záchranáři, nemám tušení, stejně tak už nic nevím o ukrajinské armádě.

Brání se běžní občané nějak ruské armádě?

Lidé vůbec nesmí používat žádné zbraně, protože by to akorát vyprovokovalo agresory a ti by začali střílet. Takže prostě musíme držet pusu a krok. I když je pravda, že dnes někteří lidé u radnice vyrvali z rukou ruských vojáků ukrajinskou vlajku a šli se s ní pak procházet po centru a mávali s ní, tak to bylo od nich hodně statečné.

Jak vnímáte českou podporu Ukrajině?

Já k tomu nemám slov. Ta podpora je naprosto báječná, neskutečná. Česko je malá země, která má lidi s velkým srdcem. Jsem strašně ráda, že tam žiju.

Máte nějaký odhad, jak dlouho ještě obležení potrvá nebo za jak dlouho se budete moci dostat z města?