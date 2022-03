Snad neskončíme jako Romeo a Julie, doufá Iryna

„Líbánky jsme prožili už na frontě,“ podotýká Iryna a zní to hrdě, rázně, jako kdyby našla nové životní poslání.

Dvojice bydlí v patnáctém patře paneláku na severovýchodním okraji metropole. Přímo v obývacím pokoji se Volodymyr, specialista na informační technologie, pustil do boje.

Co se opravdu děje na Ukrajině? Rozeslali jsme Rusům 20 milionů zpráv, říkají hackeři

Dal se do služeb IT Army of Ukraine spolu s 285 tisíci kyberbojovníků. Stříhal videa, střežil ukrajinské weby a napadal protivníkovy firmy, instituce a úřady, kupříkladu Sberbank. „Válka mívá mnoho podob,“ říkával.