Setkání s prababičkou zmařil covid, tornádo i válka

Rodina, jejíž jména redakce na výslovné přání změnila, má osmiletou Natálii a pětiletého Jirku. Maminka, Ukrajinka Světlana, u nás žije od roku 1999. Tehdy přišla s matkou do země a záhy našla životního partnera Martina. Na Ukrajině zůstala její dnes čtyřiaosmdesátiletá babička a devadesátiletý děda. Když se mladé ženě narodily děti, chtěla je samozřejmě ukázat i prarodičům.

„Odkládali jsme to, nechtěli jsme je brát na dlouhou cestu, dokud byly opravdu malé. Netušili jsme ale, jak moc budeme cestu odkládat. Předloni se proti plánu postavil covid a s ním spojená opatření, která dopadla na cestování. Zůstaly tedy doma. Vloni to zmařilo tornádo. A letos? Válka,“ říká Martin.

Když se vloni 24. června ukrývali před zuřícím živlem do kotelny domu, proměnil se plán cesty v trosky. „Museli jsme opravit střechu domu, pak jsem pomáhal známým, co kde bylo potřeba, z cesty sešlo. Říkali jsme si, nedá se nic dělat. Pojedeme příští rok, mezitím děti ještě povyrostou a o to lépe zvládnou cestu,“ vzpomíná muž na loňskou změnu plánů. Netušil, že další rok přinese něco ještě horšího, než bylo tornádo.