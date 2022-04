Šestiletá Sofia z Oděsy zazpívá na koncertě v Plzni

Muzikantské rodině teď nejvíc pomáhá právě hudba. „Na kuchyňský stůl vytáhnu klávesy, které mi přivezli příbuzní, a hraji. Angelina a Sofia mají rády písně z pohádek i lidovky. Dodává nám to sílu a radost,“ říká 39letá Anna Bezkorovajnová z Oděsy.

„Vídali jsme se velmi málo, jen několikrát do roka. S holčičkami jsem teď poprvé přijela do Čech na delší dobu. Už jsem měla koupené zpáteční letenky, ale vtom vypukla válka, takže jsme raději všichni tady v bezpečí,“ vysvětluje klavíristka.

Anna učila v hudební škole pro talentované děti a působila také jako korepetitorka. Teď si shání práci v Plzni. Doufá, že místo najde co nejdříve. Zkušenosti má mj. ze Švýcarska, kde vedla letní hudební kurzy.

„Učila jsem dospělé i seniory a bylo to skvělé. Můžu dávat třeba soukromé lekce. Hudbě se věnuji odmalička, je to můj život. Navíc chci něco dělat, abych mohla přispět do rodinného rozpočtu. Jenom manželův plat nám nestačí,“ uvádí Anna.