Šest řad na hřbitově v Dnipru je připraveno pro padlé vojáky

„Bůh si váží oběti, kterou váš syn přinesl,“ řekl pěti pozůstalým vojenský kaplan, který sloužil obřad. Po salvě z kalašnikovů hrobníci přibili víko rakve, spustili do země a zasypali. „Byl to bystrý a láskyplný muž. Miloval svou dceru Kiru,“ svěřila se poté novinářům deníku The Daily Telegraph vdova Natalija. Ruka, v níž držela cigaretu, se jí přitom třásla bolestí.