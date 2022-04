Satelitní snímky vyvracejí ruskou lež. Mrtví civilisté leželi v ulicích Buče dva týdny

Svázaná těla, některá z nich se střelnými ranami na hlavě, některá se stopami po mučení. Tyto snímky zveřejnila Ukrajina poté, co znovu získala pod kontrolu město Buča nedaleko Kyjeva. Rusko okamžitě obvinila z válečných zločinů.

Moskva tato obvinění popírá s tím, že se jedná o hoax a ze strany Ukrajiny o provokaci. Od té doby se investigativní novináři pokouší přijít na to, jak se situace odehrála. Se zatím nejpřesvědčivějším důkazem přišel server The New York Times.