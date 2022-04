Rusové zastřelili Ukrajince, kteří se chtěli vzdát

"Nyní máme věrohodné informace, že ruská vojenská jednotka operující v okolí Doněcku popravila Ukrajince, kteří se pokoušeli vzdát, místo aby je vzala do vazby," řekl Van Schaacková.

"Pokud by to byla pravda, jednalo by se o porušení základní zásady válečného práva: zákazu hromadné popravy civilistů a bojovníků, kteří jsou hors de combat (mimo boj) z důvodu kapitulace, zranění nebo jiných forem zneschopnění," dodala.