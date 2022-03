Irpiň čelí těžkému ostřelování, bomby dopadly i na nádraží. U Kyjeva Rusové obsadili psychiatrickou nemocnici

Odchod do Kyjeva však výrazně ztěžuje také to, že ukrajinská armáda vyhodila do povětří důležitý most na silnici do ukrajinské metropole. U trosek mostu se přesto shromažďují stovky až tisíce lidí, kteří chtějí uprchnout z oblasti. Na místě pomáhají členové armády a domobrany, další vojáci však směřují dále k bojovým pozicím.