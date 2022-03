Zelenskyj ostře kritizoval NATO, že nechce zavést bezletovou zónu nad Ukrajinou

„Jediné, co aliance dokázala udělat, bylo dostat přes svůj zásobovací systém 50 tun nafty pro Ukrajinu. Snad abychom mohli spálit Budapešťské memorandum,“ řekl Zelenskyj s odkazem mezinárodní smlouvu z roku 1994, ve které Rusko, USA a Británie slíbily Ukrajině bezpečnost výměnou za to, že se vzdala jaderných zbraní z dob SSSR. „Chtěli jsme takové NATO? Vy jste takovou Alianci vybudovali?“ ptal se ukrajinský prezident.

„Padneme-li my, padne celá Evropa.“ Václavské náměstí vyslechlo projev Zelenského

Generální tajemník aliance Jens Stoltenberg po pátečním zasedání prohlásil, že NATO bude Ukrajinu dále podporovat, nevyhlásí však nad ní bezletovou zónu. Letouny NATO by střílely na ruské stíhačky a vedlo by to k rozšíření konfliktu za její hranice.