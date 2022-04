Rusové si z Černobylu odnesli radioaktivní suvenýry a řekli si o Darwinovu cenu

„I malé množství těchto látek je smrtelně nebezpečné, pokud je s ním zacházeno neodborně. Pokud by u sebe člověk takový suvenýr nosil dva týdny, vystavuje se riziku nebezpečí nemoci z ozáření a popáleninám,” uvedla agentura.

„Pokud by tyto látky byly pohozeny v okolí elektrárny, znamenaly by velké riziko pro personál. Jako reálnější se však jeví scénář, že si je Rusové skutečně odnesli jako suvenýry,” doplnila agentura. Pokud by je měli u sebe dva týdny, už mohou trpět nemocí z ozáření a popáleninami.