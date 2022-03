Rusko varuje, že dluh splatí v rublech

Technicky vzato, Rusko má ještě možnost 30denního odkladu, to ale podle Reuters nehraje příliš velkou roli. Odklad by znamenal definitivní nutnost splatit dluh k 15. dubnu, a právě toto datum už minulý týden označila JPMorgan jako den, kdy Rusko nebude nadále schopné své dluhy splácet.

I podle hlavního ekonoma BHS Štěpána Křečka má Rusko dostatek finančních prostředků na to, aby svým závazkům dostálo. „Případné nesplácení nebude známkou toho, že by Rusko své dluhy platit nemohlo. Pouze to bude značit, že je splácet nechce. To se však v řádu měsíců může změnit. Ruské ekonomika se dostane do hluboké krize, takže se sníží její schopnost splácet dluhy,“ řekl Křeček Novinkám.