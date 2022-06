Rusko propustilo ukrajinskou zdravotnici, která natáčela utrpení v Mariupolu

„Klid, klid,“ říká v této situaci Pajevská. Vzápětí se jí jedna z přihlížejících žen ptá, zda bude léčit Rusy. „Oni k nám tak laskaví nebudou. Ale jinak to nejde. Jsou to váleční zajatci,“ odvětí Pajevská.

„Byl to tak velký pocit úlevy. Zní to jako obyčejná slova a já ani nevím, co říct,“ reagoval manžel Pajevské Vadym Puzanov. Agentuře řekl, že s manželkou hovořil po telefonu a byla na na cestě do kyjevské nemocnice.