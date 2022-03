Ruská senátorka: Z roty zůstali čtyři ze sta

Na zasedání Rady federace, horní komory parlamentu, Narusovová řekla, že do bojových operací šli branci, kteří museli podepisovat kontrakt s armádou nebo jej za ně někdo podepsal.

Sama v minulých dnech upozornila, že posílání branců do bojů je nezákonné. Navštívila také podle Radia svoboda matky branců, které jí sdělily, že viděly snímky synů a pak zjistily, že někteří jsou v zajetí a další zahynuli. „O odvozu těl se přitom vůbec nejedná,“ řekla senátorka.

Ruské ministerstvo obrany popřelo, že by do ohnisek napětí posílalo brance. Podle zákona se smějí do bojových operací posílat nejdříve čtyři měsíce po narukování.