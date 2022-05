Rafinerie v Litvínově je schopna zpracovávat ropu podobnou té ruské

Odstřižení od ruské ropy by ČR zvládla

„Od roku 2019 zpracováváme v našich rafineriích 16 různých druhů ropy z desítky zemí světa, a to z USA, Afriky, Severního moře, Saúdské Arábie, Kazachstánu, Ázerbájdžánu apod. V kralupské rafinerii se dlouhodobě zpracovává pouze ropa dovážená z jiných zemí než Ruska,“ dodal Kaidl.

Návrh Evropské komise do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do Evropské unie je součástí šestého balíku protiruských sankcí. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.