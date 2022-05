Putin chystá dlouhou válku, varují zpravodajské služby

„Současná tendence zvyšuje pravděpodobnost, že se prezident Putin uchýlí k drastičtějším opatřením,“ prohlásila Hainesová. Podle ní by se mohlo jednat o „zavedení stanného práva, přeorientování průmyslové výroby nebo potenciálně eskalačních vojenských akcí, aby uvolnil zdroje potřebné k dosažení svých cílů, pokud se konflikt povleče nebo pokud usoudí, že Rusko na Ukrajině prohrává“.

Oleksij Hromov z generálního štábu ukrajinské armády včera na tiskové konferenci řekl, že „Rusko v budoucnu plánuje ovládnout Kyjev, vytvořit nový státní útvar a zapojit ho do Ruské federace“.

„V současné době nic nenasvědčuje tomu, že by Kreml hodlal v blízké budoucnosti ukončit válku na Ukrajině. Místo toho pokračují pokusy o tzv. skrytou mobilizaci. Pokračuje také agitační kampaň a vysílání čerstvých absolventů vojenských škol do zóny bojových střetů,“ uvedla.

Zároveň ale zpravodajská komunita neočekává, že by se Putin odhodlal k použití jaderných zbraní. Podle Hainesové by pravděpodobně sáhl k jaderným zbraním jen v případě, že by vnímal „existenční hrozbu“ buď pro svůj režim, nebo pro Rusko.