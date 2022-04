Při kritickém nedostatku by se plyn v ČR dodával jen domácnostem nebo nemocnicím

Rusko ve středu zastavilo dodávky plynu do Polska a Bulharska.

Gazprom úplně zastavil dodávky plynu do Polska a Bulharska

„Pokud by se situace dlouhodobě a prudce zhoršila, postupovalo by se dle platné energetické legislativy – případným vyhlašovatelem stavu nouze je v takovém případě provozovatel přepravní soustavy, společnost Net4Gas, která by za stavu nouze tuzemskou plynárenskou soustavu řídila,“ uvedl Vošáhlík.