Plánovaná evakuace Mariupolu se nezdařila

„Tým Červeného kříže, jenž se skládá ze tří vozidel a devíti pracovníků, dnes (v pátek) do Mariupolu nedorazil, ani neusnadnil bezpečný odchod civilistů. Pracovníci organizace se museli vrátit do Záporoží, jelikož opatření a podmínky znemožnily pokračovat ve snaze o evakuaci,“ uvedla humanitární organizace ve svém prohlášení.

Do Mariupolu míří 45 autobusů, odvezou civilisty

Podle zástupce mariupolského starosty Petra Andrjuščenka ruské jednotky od čtvrtka brání tomu, aby se do Mariupolu dostalo sebemenší množství humanitární pomoci. Město podle jeho slov bylo uzavřené pro kohokoliv, kdo by se do něho chtěl dostat.