Odbory chtějí lákat Ukrajince do svých řad

Odboráři na tripartitě vedle zákazu agentur požadovali také to, aby ministerstvo práce nechalo přeložit pracovní právo do ukrajinštiny a zveřejnilo ji na webu. „Výsledek je nula. Nejsme schopni (Česko) od 24. února přeložit českou pracovněprávní legislativu do ukrajinštiny. Je to neuvěřitelný výsledek nečinnosti. Stačí jedno rozhodnutí v řádu statisíců korun,“ kritizoval na tiskové konferenci Středula.