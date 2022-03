Německo svolává krizový štáb, čeká problémy s dodávkami ruského plynu

„Jsme připraveni na všechny scénáře,“ uvedl tento týden Habeck, aniž by upřesnil, co přesně by spolková vláda chtěla dělat. Sama totiž přiznává, že závislosti na ruském plynu se letos není schopna zbavit. Je tedy možné, že bude následovat hra nervů, kterou rozhodne to, zda bude Rusko víc potřebovat evropské peníze, nebo Evropa ruský plyn.