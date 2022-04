Nahradit ruskou ropu by MOL trvalo až čtyři roky

„Střední Evropa a Maďarsko nejsou v situaci, kdy by mohly nahradit ruskou ropu a ropné produkty ze dne na den. (Embargo) by způsobilo velmi vážné problémy celému regionu,” řekl Hernádi na výroční valné hromadě.

Není to podle něj otázka ideologie, ale technologie a chemie, protože rafinerie společnosti MOL v Maďarsku a na Slovensku jsou uzpůsobeny na ruskou ropu.

„Pokud by od zítřka ropovodem Družba nepřitekla žádná ruská ropa, pak bychom s produkty dováženými odjinud fyzicky nemohli zajistit současnou úroveň spotřeby,” konstatoval Hernádi.

„Při úplném embargu by trvalo dva až čtyři roky, než by se dosáhlo úrovně produkce potřebné k zásobování regionu,” dodal. Změna by si podle něj rovněž vyžádala investice 500 až 700 milionů dolarů.