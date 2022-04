Na Ukrajině byl po cestě do Mariupolu nakrátko zadržen tým Červeného kříže

Pracovníci Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) byli propuštěni poté, co byli v pondělí na Ukrajině zadrženi, když se snažili dostat se do obléhaného Mariupolu. Podle agentury Reuters to v úterý oznámila místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková, podle níž tým MVČK zadržely „okupační síly“.