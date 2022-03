Moskva: Konvoje se zbraněmi budeme považovat za legitimní cíle

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov ve vysílání ruského Prvního kanálu varoval, že zahraniční konvoje mířící se zbraněmi do Kyjeva by se mohly stát cílem ruských ozbrojených sil. Do války zuřící na Ukrajině se západní státy personálně nezapojují, Ukrajině ale dodávají potřebné zbraně a vojenské vybavení, aby se mohla útočícímu Rusku bránit.