Bělorusko bude možná bojovat o západ Ukrajiny, řekl Lukašenko

Podle Lukašenka je Bělorusko pro Západ „objektem tlaku“, a to především z geopolitických důvodů.

„Přijdou (Západ) ze západní Ukrajiny nebo odjinud. Možná budeme muset bojovat za západní Ukrajinu, aby nebyla odříznuta. V takovém případě to je nejen pro Ukrajince, ale i pro nás smrt,“ řekl Lukašenko.

Prezident také na páteční poradě pohrozil, že pokud by se v zemi zopakoval „ukrajinský scénář“, který vyústil v pád proruského režimu, nebude se samopalem běhat on, ale v první řadě poběží činovníci a hodnostáři.

„Pokud nevyvodíme závěry z toho, co se stalo v roce 2020 a později, uděláme velký krok k ukrajinským událostem. Ale bude nám hůř než Ukrajině. Nestraším vás. Víte, že nehovořím do větru,“ řekl Lukašenko podle záznamu na sociální síti.

„Moji milí, nedejbože aby vypukly nějaké nepořádky. Pak půjdeme vpředu. A není pravda, že budu sám běhat se samopalem, to vy poběžíte jako první,“ prohlásil a položil svým posluchačům z řad hodnostářů a činovníků řečnickou otázku, zda si něco takového přejí. On sám si to nepřeje.