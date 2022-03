Lidé sami útočí na lživé zprávy

„Vzdorovat takovému typu útoku, jaký nabízejí tyto služby, je jednoduché,“ uvedl IT expert Michal Valášek a upozornil na možný právní následek takového konání. „Teoreticky by se dalo, vzhledem ke ,zlému úmyslu‘, uvažovat o nějaké formě právní odpovědnosti, ale to je extrémně nepravděpodobné,“ dodal.