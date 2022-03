Libor Uher: Přejedete Slovensko a jste ve válce

Nakonec se spojil s několika kamarády a vyrazil s nimi v sobotu dvěma autobusy a autem na Ukrajinu. „Jeli jsme v podstatě takzvaně na divoko, vzali jsme s sebou manželský pár, Ukrajince, coby tlumočníky,“ popsal. Do Užhorodu se dostali vcelku bez problémů. To, co tam zažil, prý nezapomene.

„Jednu rodinu jsme dovezli do uprchlického tábora ve Vyšních Lhotách. Je jich pět, nemají se kam vrtnout, chtějí do Německa, ale nikoho tam nemají,“ uvedl.

„To, co jsem zažil, nechcete vidět. Člověk si na jedné straně říká, mě se to netýká, je to daleko, mám štěstí, že jsem o 400 kilometrů dál. Ale myslím, že takové štěstí nemáme, že se to může celkem brzy posunout až k nám. Je to za humny, přejedete Slovensko a jste ve válce,“ uzavřel.